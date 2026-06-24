Не рви травы: день Варнавы наступил по народному календарю

07:50, 24 июня 2026, ПАИ

Память святого Варнавы отмечает православная церковь сегодня, 24 июня. Он был основателем Кипрской церкви и одним из апостолов от семидесяти, его имя переводится как «сын утешения», пишет портал calend.ru.

В юности родители отправили его в Иерусалим для получения образования у знаменитого иудейского учёного, потом он отправился проповедовать христианство на своём родном острове Кипр, и его побили камнями иудеи.

На Руси говорили, что на Варнаву нельзя рвать травы. Считалось, что в полдень по травам, по лугам катается неведомая сила. Она же спутывала в сенях хомуты и вожжи, пугала людской род и наполняла травы ядом.