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Общество

Врач объяснил, почему детям нельзя купаться сразу после еды

В новом выпуске программы «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» ​на «Радио Дача» (101.5 FM) врач рассказал родителям о правилах безопасного купания детей в открытых водоёмах.

Фото: ПАИ

Специалист напомнил, что отдыхать следует только на официально разрешённых пляжах и избегать купания в незнакомых местах, особенно рядом с промышленными объектами и сельскохозяйственными предприятиями.

Особое внимание врач уделил вопросу купания после еды. После плотного приёма пищи должно пройти не менее одного-полутора часов, поскольку резкий перепад температуры и физическая нагрузка могут негативно сказаться на самочувствии ребёнка.

Также родителям рассказали, как действовать, если ребёнок наглотался воды. Если после купания появляются затруднённое дыхание, сонливость, синюшность кожи или свист при вдохе, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рекомендовал врач.

Кроме того, специалист посоветовал использовать плавательные очки для защиты глаз, а детям, склонным к отитам, – специальные беруши или шапочки для плавания.

После купания врачи рекомендуют сменить мокрую одежду, ополоснуть ребёнка чистой водой и следить за питьевым режимом в жаркую погоду.

Напомним, что в новом формате на «Радио Дача» врачи Псковской детской городской поликлиники каждую среду отвечают на вопросы родителей в эфире. Хронометраж каждого выпуска программы – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина.

Эфиры выходят по средам в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы можно послушать в то же время по воскресеньям.

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