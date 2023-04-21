Отопительный сезон в Великих Луках завершится 24 апреля

19:29, 21 апреля 2023, ПАИ

Отопительный сезон в Великих Луках завершится 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

«В связи с наступлением устойчивой положительной среднесуточной температуры наружного воздуха с понедельника, 24 апреля 2023 года, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано приступить к завершению отопительного сезона», — написали в администрации.

Отключение отопления в многоквартирных жилых домах и учреждениях будет производиться поэтапно.