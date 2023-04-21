Отопительный сезон в Великих Луках завершится 24 апреля
Отопительный сезон в Великих Луках завершится 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.
«В связи с наступлением устойчивой положительной среднесуточной температуры наружного воздуха с понедельника, 24 апреля 2023 года, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано приступить к завершению отопительного сезона», — написали в администрации.
Отключение отопления в многоквартирных жилых домах и учреждениях будет производиться поэтапно.
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