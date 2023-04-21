В московском парке пенсионеры-шахматисты напали на программиста, который занял их беседку

21:40, 21 апреля 2023, ПАИ

В Воронцовском парке Москвы группа пенсионеров напала на программиста, который с ноутбуком занял их беседку, сообщает РИА ФАН.

По предварительной информации, 32-летний программист занял беседку в парке, имея с собой розетку для ноутбука. К нему подошла компания пенсионеров, которые в этой зоне собирались играть в классические настольные игры и потребовали его пересесть в другое место. Однако парень старался объяснить, что ему очень нужно дозарядить своё устройство именно тут, и попросил разрешения посидеть на месте ещё немного.

Этот расклад не очень понравился одному из пенсионеров, он начал угрожать парню тем, что выльет воду на его ноутбук. Программист подвинул устройство, однако дедушка всё равно пытался словесно нападать на него. Фрилансер отбил бутылку у старика, после чего началась полноценная драка.

Итогом стало то, что пенсионеры отстояли свою территорию — парня выгнали из беседки. Программист пошёл в полицейский участок и написал заявление о порче имущества. Ему порвали куртку за 30 тысяч рублей, поцарапали ноутбук и порвали его зарядное устройство.

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