Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки автотранспорта

22:37, 21 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области автомобильные пункты пропуска через госграницу РФ «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки автотранспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

В целях недопущения бесконтрольного убытия транспортных средств с территории пунктов пропуска по заказу подведомственного Минтрансу России ФГКУ «Росгранстрой» в автомобильных пунктах пропуска «Убылинка» на границе с Латвией и «Шумилкино» на границе с Эстонией выполнены работы по оснащению средствами принудительной остановки автотранспорта.

На погранпереходах установлено по восемь комплектов специальных усиленных металлических подъёмных платформ (время поднятия — не более 5 секунд), каждая из которых способна остановить движущийся автомобиль массой до 20 т. Оборудование может работать при температуре окружающей среды от -40 до +40°С и имеет резервный источник питания, что позволяет обеспечивать функционирование в аварийном режиме. Управление платформами возможно с помощью установленного в павильоне КПП выносного пульта управления или с помощью наружного блока управления. Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью светофора, входящего в комплект устройства.