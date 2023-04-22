Предложение усыплять бродячих собак поддержали в Совфеде

12:01, 22 апреля 2023, ПАИ

Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое количество бюджетных средств – абсурдно, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию.

«Я думаю, что в определённых условиях с соблюдением определённых серьёзных мер эвтаназия не нужна, она, возможно, в какой-то момент окажется необходимой, к сожалению. Надо обсуждать», - сказал сенатор.

Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом «вышвыривать обратно на помойку, где забрали» - «достаточно абсурдно и недоработано».