Аттракционы начнут работать в Летнем саду Пскова
Детские аттракционы начнут работать в Летнем саду Пскова. Об этом сообщает группа «Парки и ярмарки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
Аттракционы в Летнем саду будут работать с 11:00 до 18:30, в Детском парке - с 10:30 до 19:00.
При этом, время работы будет зависеть от погодных условий.
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