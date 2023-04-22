Аттракционы начнут работать в Летнем саду Пскова

10:20, 22 апреля 2023, ПАИ

Детские аттракционы начнут работать в Летнем саду Пскова. Об этом сообщает группа «Парки и ярмарки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Аттракционы в Летнем саду будут работать с 11:00 до 18:30, в Детском парке - с 10:30 до 19:00.

При этом, время работы будет зависеть от погодных условий.



