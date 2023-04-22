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Общество

Порядка 270 тысяч рублей не досчитался пскович после разговора с мошенником

Порядка 270 тысяч рублей не досчитался пскович после разговора с мнимым банковским служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 апреля жителю областного центра позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом, якобы, предотвращения незаконной попытки оформления на горожанина кредита, злоумышленник обманул мужчину и завладел его деньгами.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

Отметим, что данный случай в регионе далеко не единичный. В связи с этим полиция настоятельно рекомендует псковичам быть предельно осмотрительными  в подобных ситуациях и не поддаваться на ухищрения мошенников.

 

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