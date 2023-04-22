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Общество

Полиция просит псковичей помочь установить личность погибшей женщины

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливается личность неизвестной женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фоторобот женщины от УМВД

Её скелетированный труп был обнаружен 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города Пскова. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз костные останки принадлежат женщине. Предположительно, её биологический возраст составляет 35-40 лет (плюс-минус пять лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошли в июне 2018 года.

Приметы: рост 160-170 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмно-русые, короткие. Предположительно, при жизни имела волосы тёмного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади. Была одета в светлую футболку, поверх неё в сарафан светлого оттенка с карманами спереди, колготки либо тёмные штаны. Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ в Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-214-48-97 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову) , 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.

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