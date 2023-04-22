Олег Майоров: Уверен, что в сентябре псковичи снова доверятся Михаилу Ведерникову

17:17, 22 апреля 2023, ПАИ

Глава Невельского района Олег Майоров выразил уверенность, что жители Псковской области на сентябрьских выборах снова доверят своё будущее главе региона Михаилу Ведерникову.

«Спасибо за внимание к нашему району. Прежде всего, за присвоение ему звания «Край партизанской славы», который вписал важную страницу в развитие района. У нас отремонтированы отдельное здание школы искусств. Оно стало не только украшением города, но и Меккой для сотен детей по реализации их талантов», — подчеркнул он.

Олег Майоров отметил, что создание центров добровольчества позволило собрать всю энергетику молодежи и направить ее в мирное созидательное русло.

«Эти центры стали центрами воспитания и формирования цельных личностей, которые искренне любят свою землю. Эти события направлены в будущее. Я выражаю полную и твердую уверенность, что в сентябре жители области доверят Михаилу Юрьевичу своё будущее», — подытожил он.