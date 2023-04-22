Олег Майоров: Уверен, что в сентябре псковичи снова доверятся Михаилу Ведерникову
Глава Невельского района Олег Майоров выразил уверенность, что жители Псковской области на сентябрьских выборах снова доверят своё будущее главе региона Михаилу Ведерникову.
«Спасибо за внимание к нашему району. Прежде всего, за присвоение ему звания «Край партизанской славы», который вписал важную страницу в развитие района. У нас отремонтированы отдельное здание школы искусств. Оно стало не только украшением города, но и Меккой для сотен детей по реализации их талантов», — подчеркнул он.
Олег Майоров отметил, что создание центров добровольчества позволило собрать всю энергетику молодежи и направить ее в мирное созидательное русло.
«Эти центры стали центрами воспитания и формирования цельных личностей, которые искренне любят свою землю. Эти события направлены в будущее. Я выражаю полную и твердую уверенность, что в сентябре жители области доверят Михаилу Юрьевичу своё будущее», — подытожил он.
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