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Общество

Авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области

Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области в связи с высоким классом пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото из архива ПАИ

«В связи с высоким классом пожарной опасности в Псковской области организовано авиапатрулирование лесов. Полёты выполняют специалисты Противопожарного лесного центра Псковской области», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что в ходе полётов было выявлено три возгорания на землях сельхозназначения с переходом на лесной фонд и один лесной пожар в Усвятском районе.

Напомним, 12 апреля в Псковском районе ввели особый противопожарный режим из-за резкого потепления. Он будет действовать до конца весны. 

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