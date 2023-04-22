Авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области

13:33, 22 апреля 2023, ПАИ

Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области в связи с высоким классом пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В связи с высоким классом пожарной опасности в Псковской области организовано авиапатрулирование лесов. Полёты выполняют специалисты Противопожарного лесного центра Псковской области», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что в ходе полётов было выявлено три возгорания на землях сельхозназначения с переходом на лесной фонд и один лесной пожар в Усвятском районе.

Напомним, 12 апреля в Псковском районе ввели особый противопожарный режим из-за резкого потепления. Он будет действовать до конца весны.