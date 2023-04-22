Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12 часов превысила 5%
Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12 часов превысила 5 %, сообщили в избирательной комиссии Псковской области.
По данным на 12:00, пришли на избирательный участок и исполнили свой гражданский долг 368 избирателей — 5,64 % от общего числа.
«Это неплохой показатель активности для первого дня», — прокомментировала районной газете «Вперёд» промежуточные результаты председатель ТИК Элла Никитина.
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
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Фото: Газета «Вперёд»
Тем, кто впервые голосует, на избирательном участке вручают небольшие сувениры на память.
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