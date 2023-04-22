Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12 часов превысила 5%

13:10, 22 апреля 2023, ПАИ

Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12 часов превысила 5 %, сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

По данным на 12:00, пришли на избирательный участок и исполнили свой гражданский долг 368 избирателей — 5,64 % от общего числа.

«Это неплохой показатель активности для первого дня», — прокомментировала районной газете «Вперёд» промежуточные результаты председатель ТИК Элла Никитина.



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»













Тем, кто впервые голосует, на избирательном участке вручают небольшие сувениры на память.

