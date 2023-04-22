Гвозди сцены

17:04, 22 апреля 2023, ПАИ

Детская театральная мастерская «Гвозди» открылась при Псковском театре драмы в 2015 году. С тех пор каждый год в начале учебного периода проходят кастинги при наборе новых участников в группы. А 9 июня 2022 года у старшей группы состоялась премьера спектакля «Что в конверте?» (режиссёры — Александр Суховский и Людмила Масленникова). В результате он вошёл в репертуар театра, и ребятам почти всегда удаётся собрать полный зал зрителей. Мы побеседовали с дружелюбными артистами детской театральной студии. Кстати, они себя называют «гвоздями».

– «Гвозди» — какие это ребята?

– Это отзывчивые, харизматичные и добрые люди, которые не боятся быть смешными. Конечно же, мы все хотим добиться успеха в своей сфере, поэтому и трудимся не покладая рук.

– Расскажите о ваших педагогах.

– Масленникова Людмила Яковлевна и Суховский Александр Романович. Начитанные и мудрейшие люди, которые стали нам вторыми родителями.

– Что вас делает одной командой, что вас объединяет?

– Нас объединяет общее дело, которым мы горим и живём. Каждый из нас уникален, но театр смог нас всех сплотить и создать тёплую атмосферу в нашем коллективе. Так же всегда и по жизни, остались только те, кто нашёл здесь своё место. Получается, что так и работаем на любви друг к другу.

– Кому, когда и как пришла идея поставить именно такой спектакль?

– Однажды Александр Романович принёс какую-то книжку и попросил нас присесть. Всё занятие нам читали сказки. Забавно, что изначально никто не понимал, что происходит. Потом всё как-то сложилось в общий пазл, в результате которого мы получили такую картинку.

– Какой из показов спектакля вам запомнился больше всего?

– Показ спектакля в рамках московского театрального фестиваля, показы в дни рождения «гвоздиков». Конечно же, нам очень запомнился самый первый показ нашей работы. Это волнение, трепет, страх, но в то же время и радость от того, что наконец-то мы покажем наш спектакль всем желающим, ведь сколько работы было проделано. Первый показ состоялся 9 июня, тогда мы выступали перед самыми дорогими для нас людьми — родителями. Для нас это была особенная ответственность, но как только мы вышли на сцену, волнение будто испарилось, и мы начали чувствовать лёгкость и наслаждение.

– Ваш зритель — какой он?

– В нашем представлении это искренние люди, которые умеют слушать истории и не боятся окунуться в ребячество.

– Случались ли какие-то казусы во время репетиций или даже во время показа спектакля?

– Да, таких историй у нас много… Каждый показ может быть наполнен казусами. Зритель этого может и не заметить, но реквизит — это то, что контролировать иногда невозможно. Лопались мячи прямо во время спектаклей, рвались костюмы, ломались чемоданы. Пока одни на сцене, другие клеят… У Полины один раз на многоножке выпали батарейки из микрофона прямо на площадке, а заметила она это только после того, как отыграла. Это был такой страх: «Где батарейки? Был ли звук? Когда они выпали?» Но в итоге всё было хорошо, весь свой текст она говорила со звуком.

– Какой у вас самый любимый момент в спектакле?

– На этот вопрос у ребят были разные ответы. Например, Полина обожает сцену под кодовым названием «Белка и стол» из-за музыки, она всегда поёт и танцует под неё. Также нельзя не упомянуть любовь к тексту персонажа «Тля». А у Арины самый любимый момент наступает, когда звучит первый звонок. Ведь «гвозди» уже на подходе, зрители рассаживаются, и вот-вот скоро всё начнётся… Анна Петрова считает своим любимым моментом в спектакле последний танец, когда они чувствуют истинный кайф от полученного показа, что они на сцене, все вместе, что солнце взошло…

– Вы уже успели съездить на гастроли в Москву — расскажите об этом: как это было, как всё прошло, как вас принял зритель, каковы отзывы критиков?

– Честно говоря, было страшно: новая сцена, новый зритель. Но мы хорошо справились! Опыт на такой сцене нужен, да и тем более это был театр Сергея Образцова. Так что всё прошло успешно, и нас сравнили с маленькими гвоздиками в степлере, которые прибиты друг к другу.

– Не мешает ли подготовка к спектаклю школе? Всё-таки у вас достаточно много выпускников.

– Не мешает. Как говорит Александр Романович, «когда больше дел, больше успеваешь». «Гвозди» в какой-то степени наша отдушина. В моменты репетиций и показов время останавливается, дни как будто другие, более живые. Хочется остаться в нашем театре навсегда.

– Что вы чувствуете во время спектакля? Есть ли у вас что-то, что вы хотите донести до зрителя?

– Сначала небольшой мандраж, зная, что сейчас мы должны зарядить зрителя собственной энергией. Но это ощущение быстро пропадает, когда проходит первая сказка. После неё уже появляется ощущение, что наши истории начались, мы начинаем их проживать. Потом мы начинаем кайфовать, а это, как говорят Александр Романович и Людмила Яковлевна, самое главное!

На вопросы отвечали «гвоздики» Анна Петрова, Полина Зарвигорова, Екатерина Стукачева, Арина Осипова.

На ближайший показ спектакля «Что в конверте?» все билеты уже проданы. Поэтому, если вы хотите оценить работу псковских «гвоздиков», вам нужно следить за обновлением афиши Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Будьте искренними, не стесняйтесь своих чувств и интересуйтесь искусством вместе с нами!

Дарья Сергеева