Ремонт дороги во Владимирский Лагерь начался в Струго-Красненском районе

14:05, 22 апреля 2023, ПАИ

Ремонт дороги в военный городок Владимирский Лагерь стартовал в Струго-Красненском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На участке длиной 1,6 км отремонтируют асфальтовое покрытие, пересечения, примыкания и съезды, а также стоянку для автотранспорта, укрепят обочины, оборудуют посадочные площадки и заездные карманы. Кроме того, возле Владимирской средней школы будет установлена искусственная неровность.

Специалисты провели фрезерование старого покрытия и уже приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия, отметил губернатор.