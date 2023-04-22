Ремонт дороги во Владимирский Лагерь начался в Струго-Красненском районе
Ремонт дороги в военный городок Владимирский Лагерь стартовал в Струго-Красненском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
На участке длиной 1,6 км отремонтируют асфальтовое покрытие, пересечения, примыкания и съезды, а также стоянку для автотранспорта, укрепят обочины, оборудуют посадочные площадки и заездные карманы. Кроме того, возле Владимирской средней школы будет установлена искусственная неровность.
Специалисты провели фрезерование старого покрытия и уже приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия, отметил губернатор.
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