Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт дороги во Владимирский Лагерь начался в Струго-Красненском районе

Ремонт дороги в военный городок Владимирский Лагерь стартовал в Струго-Красненском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

На участке длиной 1,6 км отремонтируют асфальтовое покрытие, пересечения, примыкания и съезды, а также стоянку для автотранспорта, укрепят обочины, оборудуют посадочные площадки и заездные карманы. Кроме того, возле Владимирской средней школы будет установлена искусственная неровность.

Специалисты провели фрезерование старого покрытия и уже приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия, отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 апреля 2023

«Добрая традиция»: жители Псковской области присоединились к всероссийскому субботнику
22 апреля 2023

До +23 градусов потеплеет завтра в Псковской области
22 апреля 2023

Ремонт дороги во Владимирский Лагерь начался в Струго-Красненском районе
22 апреля 2023

Авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области
22 апреля 2023

Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах
22 апреля 2023

Аттракционы начнут работать в Летнем саду в Пскова
22 апреля 2023

Хромого мужчину разыскивают в Псковской области
21 апреля 2023

Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки автотранспорта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...