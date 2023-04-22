До +23 градусов потеплеет завтра в Псковской области
До +23 градусов потеплеет в Псковской области 23 апреля, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Завтра на территории Псковской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью в регионе ожидается от +1 до +6 градусов, днём — от +18 до +23 градуса.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Атмосферное давление низкое.
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