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Культура

Лауреатов «Золотой маски» объявят сегодня в Москве

Лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска – 2023» объявят в Москве 22 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы, актёры которого также номинированы на премию.

Фото: Псковский драматический театр

В торжественной церемонии примет участие творческая команда спектакля «Морфий»: артисты Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Камиль Хардин, художник Александр Стройло, художник по свету Игорь Фомин, режиссёр Антон Фёдоров, арт-директор театра Андрей Пронин и художественный руководитель Дмитрий Месхиев. «Морфий» также поборется за награду в главной номинации — «Лучший драматический спектакль большой формы».

Сегодня в 19:00 «Золотая маска» проведёт прямую трансляцию церемонии. 

  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр
  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр
  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр
  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр
  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр
  • Номинанты на премию "Золотая маска"
    Фото: Псковский драматический театр

Ранее сообщалось, что актёры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска – 2023». Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил признание в шести номинациях, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В состав жюри премии в этом году вошли театроведы и критики Екатерина Дмитриевская, Анна Степанова, Алексей Бартошевич, Елена Груева, режиссёры Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Галина Зальцман, Ильгиз Зайниев, художник Анастасия Глебова и артисты Евгения Симонова, Олег Ханов.

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