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Спорт

Пскович победил в Кубке командующего ВДВ по боксу

Пскович Артур Кулаков победил в Кубке командующего ВДВ по боксу, сообщил в региональной федерации бокса.

Всероссийские соревнования «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками» прошли с 19 по 22 апреля в городе Ульяновск.

«Артур Кулаков занял первое место! А также завоевал путёвку на чемпионат России по боксу среди мужчин. Псковская областная федерация бокса поздравляет с успешным выступлением Артура и тренеров Вадима Голик, Игоря Зуева!» - отметили в организации.

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