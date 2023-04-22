Пскович победил в Кубке командующего ВДВ по боксу

16:20, 22 апреля 2023, ПАИ

Пскович Артур Кулаков победил в Кубке командующего ВДВ по боксу, сообщил в региональной федерации бокса.

Всероссийские соревнования «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками» прошли с 19 по 22 апреля в городе Ульяновск.

«Артур Кулаков занял первое место! А также завоевал путёвку на чемпионат России по боксу среди мужчин. Псковская областная федерация бокса поздравляет с успешным выступлением Артура и тренеров Вадима Голик, Игоря Зуева!» - отметили в организации.