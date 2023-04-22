Итоговая встреча Всероссийского форума «Разговоры о важном» прошла в Печорах

17:10, 22 апреля 2023, ПАИ

Закрытие первого Всероссийского форума педагогических работников по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся «Разговоры о важном» состоялось 22 апреля в доме культуры Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе Псковской епархии.

Работу итогового заседания форума возглавили эксперты проекта «Разговоры о важном»: митрополит Псковский и Порховский Тихон, министр Просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Эксперты обсудили с педагогами результаты их совместной работы на тематических площадках форума и выслушали предложения и замечания по преподаванию предмета в школах. Также к участникам форума посредством видеосвязи обратился Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.



В работе форума приняли участие учителя и наставники более чем из шестидесяти регионов страны. Главной темой форума выступило воспитание духовно-нравственных ценностей и патриотизма среди детей и молодёжи.