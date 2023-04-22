Самая близкая власть: гости псковского форума местного самоуправления — о том, за что они любят свой край

20:20, 22 апреля 2023, ПАИ

Спикеры из разных уголков Псковской области поведали о развитии и перспективах своих районов, взаимодействии населения и власти и о том, какой смысл они вкладывают в понятие «самоуправление».

«Мы не измеряем свой рабочий день какими-то трафиками»

Глава Псковского района Наталья Фёдорова:

– Главный результат нашей работы — это улучшение качества жизни и создания комфорта в населённых пунктах. Наш район активно развивается, в первую очередь сельское хозяйство — это база нашей экономики. Но появляются и новые перерабатывающие и промышленные предприятия. Поэтому, конечно, мы говорим о районе как о точке роста. Радует, что в последнее время инфраструктура значительно изменилась в лучшую сторону. Мы построили несколько новых детских садов и отремонтировали несколько действующих. Но мы понимаем, что ещё столько же предстоит сделать. И здесь нужен плановый хороший подход. Над этим мы много работаем. Даже за один минувший год у нас появилось четыре новых спортивных площадки. Благодарю своих коллег за активную включённость в работу. Это больше чем работа. Мы же не измеряем свой рабочий день какими-то трафиками. Это просто часть жизни, которую ты посвящаешь своей малой родине и своей большой Родине. Я считаю, что это великое дело. И бесконечно благодарна этим людям.

Сейчас отмечается высокая активность людей. У нас за год количество ТОС увеличилось в два раза. И заявки самые разнообразные: от уличного освещения до ремонта дороги, установки детских и спортивных площадок до видеокамер в целях безопасности и сохранности объектов. И результаты уже есть. Это радует. Люди активны во всём: в голосовании за комфортную среду, волонтёрстве, помощи семьям бойцов СВО и нашим ребятам. Это просто неравнодушные люди, которые приносят всё, что могут. Это показывает рост общественного самосознания. Я считаю, что для нас сейчас это самое главное. Вместе мы сможем гораздо больше.

«Мы должны удержать заданную планку»

Председатель Собрания депутатов Струго-Красненского района Николай Бурый:

– В 1997 году я приехал сюда из Прибалтики и уже 30 лет влюблён в этот район. Здесь чудесные люди и замечательная экология. А взаимоотношения между людьми у нас самые тёплые. С приходом губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова в наш район вложено практически полмиллиарда рублей. Сам посёлок преобразился, дороги вокруг него приведены в порядок, школы, детские садики, районный Дом культуры. Много вложено в социальную сферу. Наши стружане участвуют в СВО, мы поддерживаем с ними связь, отправляем посылки и гордимся своими людьми и своим районом.

Население у нас достаточно активное. Сейчас через социальные сети идёт голосование по проектам комфортной городской среды. В нём участвует много людей. Отчасти за счёт участия в таких программах мы привели в порядок наш посёлок. И в результате и наш посёлок, и Новосельская волость являются победителями конкурса среди малых городов и посёлков, занимают призовые места. О перспективах я особенно не загадываю, понимаю, что страна испытывает определённые трудности. Но мы должны удержать заданную планку. А получится больше – будем только рады.

Местное самоуправление – это первичная ступень государственного управления в России. Я сразу понял, что всё начинается именно с него. На этом уровне решаются вопросы каждого жителя, все заинтересованы и видят результат.

«Будем вместе развивать свою родную землю»

Глава ГП Пушкиногорье, победитель конкурса «Лучший муниципальный служащий» Александр Афанасьев:

– Я всегда с большим удовольствием участвую в таких конкурсах, как «Муниципальный служащий», которые проводит правительство Псковской области. Они дают мне возможность развиваться как личности и муниципальному служащему, подсказывают и учат общаться с населением, решать совместные задачи.

Один из самых крупных проектов прошлого года — грант на 80 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды. Уже началась его реализация, подрядчик выполняет проектирование. Надеемся, что в этом году мы успеем его реализовать.

Местное самоуправление – это возможность вместе с жителями развивать свою родную землю. Это те же ТОС, которых много организовывается в нашем крае и области. Люди начинают включаться, предлагать, какого цвета и формы будут скамейки и урны… Причём подключается не только старшее поколение, но и молодёжь. Очень часто в соцсети мне шлют всевозможные макеты лавочек, скамеечек, качелей – всего, что они хотят увидеть на данной территории.

«Быть муниципальным служащим – значит служить народу»

Заместитель главы администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая:

– Я родилась в Великих Луках и прожила там всю жизнь, поэтому город мне особенно дорог. Я люблю наших людей за их гостеприимство, радушие и трудолюбие.

В моём понимании быть муниципальным служащим – значит служить народу. Поэтому задача власти города Великие Луки — отвечать на эти запросы. В этом нам помогает поддержка правительства Псковской области. Актуальными являются национальные проекты: воздвигнуты школы, детские сады... На все вопросы мы ищем ответы в ежедневном режиме буквально онлайн. Вопросы пусть и не все сразу, но решаются. Если учесть, что поддержка великолучан очень большая, то именно она и даёт ту энергию, которая присутствует у власти нашего города. И если ставить перед собой задачу добиться результата, он обязательно будет.

Местное самоуправление – это команда людей, у которых одни цели и задачи. Это поддержка друг друга и настроенность на жителей. Это развитие, оптимизм, позитивное стремление вперёд, это успех. Однозначно.

«Мы всегда открыты для людей»

Начальник отдела дорожного хозяйства администрации Себежского района Сергей Москалёв:

– Наш Себежский район действительно яркая звезда на карте нашей области. Территориально Себеж находится между двух озёр, у нас располагается национальный парк «Себежский». Так что природа у нас очень красивая. Это большая заповедная зона, поэтому наш район примечателен в плане туризма.

Если говорить об инициативах, то стоит отметить то, что у нас открылась секция скалолазания. В Сосновом Бору для этого оборудован спортзал, получены гранты. Благодаря областной поддержке создан ФОКОТ. Много граждан проявляет инициативу для развития туризма. Очень хорошая федеральная программа «Развитие комфортной среды», в рамках которой реализуются проекты благоустройства территорий.

Чтобы проекты осуществлялись, граждане обращаются напрямую и обозначают свои проблемы. Мы им всячески помогаем. Мы всегда открыты для людей. И правительство Псковской области оказывает в решении вопросов содействие.

Местное самоуправление – это организация людей, которые нацелены на улучшение качества жизни конкретного населённого пункта.

«Я думаю, всё в наших руках»

Глава ТОС «Родной исток» Горайской волости Островского района Сергей Морозов:

– Изначально мы начали улучшать свою деревню: приукрашать парк и усадьбу, а потом только появились ТОС. Но проблем ещё много, и их надо решать. Так, благодаря полученным средствам ТОС мы продолжили работы по уборке и освещению улиц. Поначалу многие люди скептически относились к нашей работе, считали её показухой. Но когда к нам начали приезжать туристы, они поменяли своё мнение. Сегодня мы сотрудничаем и с другими ТОС.

Инициативность граждан в этой работе оцениваю 50 на 50. Есть такие, которые считают, что у них есть свой двор — и больше ничего не надо. Многие на субботники приходят. Местные пенсионерки собрались и начали петь. Когда какой-то праздник, можно и попеть. Пускай у нас не самая модная аппаратура: колонки и микрофон мы им предоставляем. Единственная проблема – молодёжи мало, и инициативы от неё практически нет.

В своей работе мы взаимодействуем с главой волости. Мы понимаем, что губернатор лично каждому не может уделить внимание. Хотелось бы обратить внимание на охрану того, что уже сделано. Мы это и в Москве обсуждали на съезде ТОС. У нас полномочий на охрану нет. Надо видеофиксацию организовывать либо искать иные варианты и обращаться по этому поводу к властям. Я думаю, всё в наших руках.