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Общество

Соревнования по городскому ориентированию «Псков.Мурал» пройдут 29 апреля

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей и гостей города в возрасте от 14 до 35 лет пройти краеведческий квест «Псков.Мурал», созданный в рамках городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Лики города» 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Фото здесь и далее: МБУ «Псковский городской молодежный центр»

«Уличный арт давно стал частью облика древнего Пскова. Появление некоторых объектов вызывает неоднозначное отношение горожан и жаркие споры по поводу целесообразности размещения конкретных сюжетов. Как бы то ни было, муралы – это уже история», – отметила ведущая и экскурсовод проекта Марина Иванова.

Командам соревнований необходимо пройти игру по истории и достопримечательностям Пскова, где на каждой станции участникам необходимо справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку их маршрута.

Выполнение заданий усложняется не только ограничением по времени, но тем, что команды должны выбрать один из вариантов передвижения: либо пешком и с использованием общественного транспорта, либо пешком и на личном авто. Старт соревнований назначен на 10:00, а в 15:00 все команды должны завершить свои маршруты.

Лучшие семь команд будут награждены памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Познакомиться со всеми правилами квеста можно в положении. Для участия необходимо собрать команду от двух до семи человек, заявки принимаются по специальной форме. Участие бесплатное.

Отметим, проект «Лики города» реализуется за счёт грантовых средств городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра.

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