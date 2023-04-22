Исследование показало, сколько россиян предпочитают отечественные бренды

20:06, 22 апреля 2023, ПАИ

Больше 70% россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».

«73% опрошенных предпочли новый российский бренд иностранному, больше половины (53%) признались, что смогли бы доверять такому производителю», — говорится в исследовании, пишет РИА Новости.

При этом для опрошенных важны такие характеристики, как название, логотип, дизайн, реклама.

«Предпочтение новому российскому бренду с «иностранными характеристиками» отдали лишь 27% респондентов, а о доверии к такому сообщили 22%», — заметили в исследовательском холдинге.

Доверие к иностранным производителям выразили около трети опрошенных, а для 67% предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества. По мнению старшего директора «Ромир» Ксении Пайзанской, эти результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей к отечественным брендам.

Исследование проводилось в январе, в нем участвовали тысяча человек.