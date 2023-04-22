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Общество

Назначен новый заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области

Заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области – руководителем управления специальных программ назначен Андрей Вьюнов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что за время работы с Андреем Вьюновым не раз убеждался в его высоком профессионализме и ответственности.

«Он курируют непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит. Желаю успехов!» - написал Михаил Ведерников.

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