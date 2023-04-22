Назначен новый заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области
Заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области – руководителем управления специальных программ назначен Андрей Вьюнов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников отметил, что за время работы с Андреем Вьюновым не раз убеждался в его высоком профессионализме и ответственности.
«Он курируют непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит. Желаю успехов!» - написал Михаил Ведерников.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 апреля 2023
«Добрая традиция»: жители Псковской области присоединились к Всероссийскому субботнику