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Спектакль псковского драмтеатра «Морфий» стал лауреатом премии «Золотая маска»

Лауреатами Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» стали Антон Фёдоров и Александр Стройло. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина. Церемония проходит на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: Telegram-канал Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина. DRAMPUSH

Победители входят в творческую команду спектакля Псковского театра драмы «Морфий».

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в Псковском театре драмы в 2022 году режиссёр Антон Фёдоров. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Художники по костюмам — Антон Фёдоров и Александр Стройло (главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ). Композитор — Григорий Калинин. Автор видеоанимации — Владислав Щетинин.

В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил признание в шести номинациях, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В состав жюри премии в этом году вошли театроведы и критики Екатерина Дмитриевская, Анна Степанова, Алексей Бартошевич, Елена Груева, режиссёры Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Галина Зальцман, Ильгиз Зайниев, художник Анастасия Глебова и артисты Евгения Симонова, Олег Ханов.

Ранее сообщалось, что актёры Псковского драмтеатра отправились на церемонию вручения «Золотой маски».

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