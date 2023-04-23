Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

23:40, 22 апреля 2023, ПАИ

Петровский район Донецка обстреляли украинские военные, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 — населённый пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.