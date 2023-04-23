Мужчина госпитализирован в результате падения с высоты в Пскове
Мужчина упал с высоты на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. По словам очевидцев, они услышали грохот и увидели падение человека.
Прибывшие медики обнаружили у подъезда многоквартирного дома мужчину-инвалида. После чего пострадавшего госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, мужчина находился в сильной степени алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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