Мужчина госпитализирован в результате падения с высоты в Пскове

00:20, 23 апреля 2023, ПАИ

Мужчина упал с высоты на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. По словам очевидцев, они услышали грохот и увидели падение человека.

Прибывшие медики обнаружили у подъезда многоквартирного дома мужчину-инвалида. После чего пострадавшего госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, мужчина находился в сильной степени алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.