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Экономика

Псковская и Мурманская области расширят сотрудничество в сфере инвестразвития

Команда Псковской области продолжает обучение в рамках программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», разработанной Высшей школой государственного управления совместно с Минэкономразвития России. Региональная делегация 21 апреля работала в Мурманске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В составе делегации — начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, председатель областного комитета по туризму Марина Егорова, председатель комитета по государственному имуществу Псковской области Наталья Серебренникова, а также специалисты регионального Фонда инвестиционного развития. Возглавила команду заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Очередной блок обучения был организован в формате межрегионального взаимодействия. В ходе работы псковичи обменялись с коллегами из заполярного края опытом работы областных команд и их лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Также в рамках поездки состоялась рабочая встреча делегации Псковской области с представителями правительства Мурманской области, на которой был представлен инвестиционный портал Мурманской области.

В ходе обсуждения особое внимание уделялось вопросам взаимодействия субъектов РФ, в том числе реализации соглашения между правительствами Псковской и Мурманской областей о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иной сферах.

Итогом встречи стали новые договорённости в части сотрудничества регионов.

Напомним, что первый модуль образовательной программы внедрения инвестиционного стандарта проходил в марте на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Целью обучения является анализ текущей ситуации, описание стоящих вызовов и барьеров в работе, постановка задач для внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Ранее сообщалось, что псковичи прошли обучение по программе инвестразвития.

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