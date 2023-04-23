Группа «Пицца» проведёт первый концерт в Пскове 15 мая

11:09, 23 апреля 2023, ПАИ

Группа «Пицца» выступит с концертом в Пскове 15 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы тура.

Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале филармонии. Начало в 19:00.

«Пицца» – группа, основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который является автором, композитором и аранжировщиком песен.

В 2012 году музыканты выпустили свой дебютный альбом «Кухня». В 2014 году вышел второй альбом группы — «На всю планету Земля», благодаря которому группа победила в номинации «Прорыв года» сразу двух премий — OOPS! Choice Awards и Муз-ТВ.