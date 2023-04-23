Группа «Пицца» проведёт первый концерт в Пскове 15 мая
Группа «Пицца» выступит с концертом в Пскове 15 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы тура.
Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале филармонии. Начало в 19:00.
«Пицца» – группа, основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который является автором, композитором и аранжировщиком песен.
В 2012 году музыканты выпустили свой дебютный альбом «Кухня». В 2014 году вышел второй альбом группы — «На всю планету Земля», благодаря которому группа победила в номинации «Прорыв года» сразу двух премий — OOPS! Choice Awards и Муз-ТВ.
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