Новый циклон принесёт похолодание и дожди в европейскую часть России

14:13, 23 апреля 2023, ПАИ

На Русскую равнину, в которую входит Псковская область, 26 апреля придут дожди. Их причиной станет циклон, который будет смещаться с юга на север на востоке европейской части России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Облака и дожди понизят температуру воздуха, она составит от +15 до +20 градусов. В четверг небольшие дожди местами ещё пройдут, а температура вновь подрастёт с +17 до +22», — прогнозируют синоптики.

А 28 апреля очередной южный циклон накроет регион своей центральной частью и сделает погоду облачной, дождливой и ветреной. Это приведёт к понижению температуры, она составит от +12 до +17 градусов. «Однако даже в такой ситуации показания термометров всего лишь вернутся в рамки климатической нормы», — подчёркивают специалисты.

При этом, как отмечают синоптики, влияние циклона будет коротким и уже в последние выходные апреля погода пойдёт на поправку: дожди постепенно прекратятся, а температура начнёт расти.