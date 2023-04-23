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Общество

Новый циклон принесёт похолодание и дожди в европейскую часть России

На Русскую равнину, в которую входит Псковская область, 26 апреля придут дожди. Их причиной станет циклон, который будет смещаться с юга на север на востоке европейской части России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Облака и дожди понизят температуру воздуха, она составит от +15 до +20 градусов. В четверг небольшие дожди местами ещё пройдут, а температура вновь подрастёт с +17 до +22», — прогнозируют синоптики.

А 28 апреля очередной южный циклон накроет регион своей центральной частью и сделает погоду облачной, дождливой и ветреной. Это приведёт к понижению температуры, она составит от +12 до +17 градусов. «Однако даже в такой ситуации показания термометров всего лишь вернутся в рамки климатической нормы», — подчёркивают специалисты.

При этом, как отмечают синоптики, влияние циклона будет коротким и уже в последние выходные апреля погода пойдёт на поправку: дожди постепенно прекратятся, а температура начнёт расти.

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