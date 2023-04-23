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Антипасха: что можно и нельзя делать в этот день

Ровно через неделю после Пасхи у верующих есть особый праздник — так называемая Красная горка, или Антипасха. В 2023 году Антипасха приходится на 23 апреля, пишет газета «Известия».

Несмотря на название, праздник не является противопоставлением Пасхи. Напротив, он призывает верующих продолжать радоваться воскрешению Иисуса Христа и указывает на то, что каждый седьмой день в неделе является напоминанием о чуде.

Торжество также называют Фоминым воскресеньем в память о евангельском сюжете. В соответствии со Священным Писанием один из 12 апостолов — учеников Христа отказался верить в чудесное воскрешение наставника. Тогда Сын Божий лично предстал перед Фомой, и апостол уверовал в силу Господа и стал одним из самых ревностных проповедников христианства. Так в народе появилось выражение «Фома неверующий».

Красная горка считается праздником весны и обновления. Он сопровождается гуляньями и весёлыми застольями, молодые люди знакомятся друг с другом, подыскивая себе пару.

Кроме того, на Антипасху православная церковь впервые с дней поста разрешает проводить венчания. Согласно приметам, браки, заключённые в Фомино воскресенье, будут крепкими и счастливыми.

В день праздника нельзя предаваться унынию, а также сеять раздор, начинать конфликты. Следует воздерживаться от ссор и не допускать бранной лексики. Домашние дела и заботу о хозяйстве и огороде лучше отложить на потом. На Антипасху принято лишь гулять и веселиться, не обременяя себя обязанностями. Не стоит на Красную горку ходить на кладбища и поминать усопших, ведь через два дня наступит особый день почитания памяти умерших — Радоница. 

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