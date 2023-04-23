Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 24 апреля

15:09, 23 апреля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 24 апреля, в 11:30.

С главным балетмейстером и руководителем коллектива театра танца «Русские узоры» Ириной Казимир ведущие поговорят об участии в предстоящих концертах, конкурсах и фестивалях и о том, как попасть в танцевальный коллектив.

25 апреля состоится открытие VIII Псковского чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Руководитель Псковского центра «Абилимпикс» Ольга Верхоглядова расскажет об участниках конкурса, а также о том, какие компетенции будут представлены на чемпионате.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 24 апреля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».