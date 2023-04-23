50-летнюю пропавшую псковичку разыскивают полицейские

19:40, 23 апреля 2023, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Антонину Афанасьева 1970 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, эта уроженка деревни Молево Красногородского района Псковской области, проживающая в Пскове в доме на улице Николая Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, черные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении псковички, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).