Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове

16:30, 23 апреля 2023, ПАИ

Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Gym_Koloskova Софья Колоскова.

Участниками мероприятия стали чемпионы первенства России, чемпионы Псковской области, победители и призёры международных турниров Федерации IFAS, чемпионы Европы и мира, также на концерте выступили дебютирующие спортсмены. Самой младшей выступающей спортсменке пять лет.

«На концерте спортсменки показали яркие, артистичные и техничные номера! Данный концерт познакомил псковичей с пилонным спортом и воздушной гимнастикой, а для многих открыл дверь в яркую спортивную жизнь! Все номера создавались одним тренером, начиная с идеи, создания связок на снаряде и постановки хореографии!» — отметила Софья Колоскова.

Организатор концерта — Марианна Буйлова.

Ранее сообщалось, что псковичка прошла отбор на национальное первенство Pole Sport Russia 2023.