Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове
Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Gym_Koloskova Софья Колоскова.
Участниками мероприятия стали чемпионы первенства России, чемпионы Псковской области, победители и призёры международных турниров Федерации IFAS, чемпионы Европы и мира, также на концерте выступили дебютирующие спортсмены. Самой младшей выступающей спортсменке пять лет.
«На концерте спортсменки показали яркие, артистичные и техничные номера! Данный концерт познакомил псковичей с пилонным спортом и воздушной гимнастикой, а для многих открыл дверь в яркую спортивную жизнь! Все номера создавались одним тренером, начиная с идеи, создания связок на снаряде и постановки хореографии!» — отметила Софья Колоскова.
Организатор концерта — Марианна Буйлова.
Ранее сообщалось, что псковичка прошла отбор на национальное первенство Pole Sport Russia 2023.