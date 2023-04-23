Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове

Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Gym_Koloskova Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

Участниками мероприятия стали чемпионы первенства России, чемпионы Псковской области, победители и призёры международных турниров Федерации IFAS, чемпионы Европы и мира, также на концерте выступили дебютирующие спортсмены. Самой младшей выступающей спортсменке пять лет.

«На концерте спортсменки показали яркие, артистичные и техничные номера! Данный концерт познакомил псковичей с пилонным спортом и воздушной гимнастикой, а для многих открыл дверь в яркую спортивную жизнь! Все номера создавались одним тренером, начиная с идеи, создания связок на снаряде и постановки хореографии!» — отметила Софья Колоскова.

Организатор концерта — Марианна Буйлова.

Ранее сообщалось, что псковичка прошла отбор на национальное первенство Pole Sport Russia 2023.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 апреля 2023

Псковский ветеран по шахматам победил на турнире в Петербурге
23 апреля 2023

Концерт воздушной гимнастики и пилонного спорта прошёл в Пскове
23 апреля 2023

Псковский полумарафон пройдёт 24 сентября
23 апреля 2023

Названы имена победителей на дистанции 1 км Псковского марафона «Мехуборка-2023»
23 апреля 2023

Прошло торжественное открытие Псковского марафона «Мехуборка-2023»
22 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Открытое первенство Пскова по самбо
22 апреля 2023

Первый день марафона «Мехуборка-2023» стартовал в Пскове
21 апреля 2023

Неделю здоровья для молодежи устроят в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...