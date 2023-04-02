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Псковичка прошла отбор на национальное первенство «Pole Sport Russia 2023»

Псковичка Софья Колоскова прошла отбор на национальное первенство «Pole Sport Russia 2023». Квалификационное первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа Pole Sport Russia 2023 прошли в Санкт-Петербурге 31 марта. Об этом ПАИ сообщила тренер и спортсменка команды Gym_Koloskova Софья Колоскова. 

Фото здесь и далее: Софьи Колосковой

Спортсменка из Пскова приняла участие в трёх категориях.

По итогам соревнований в дисциплинах «спортивный пилон», «ультра пилон» и «артистический пилон» Софья Колоскова стала серебряным призером. 

Ранее сообщалось, что псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике

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