Псковичка прошла отбор на национальное первенство «Pole Sport Russia 2023»

11:36, 02 апреля 2023, ПАИ

Псковичка Софья Колоскова прошла отбор на национальное первенство «Pole Sport Russia 2023». Квалификационное первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа Pole Sport Russia 2023 прошли в Санкт-Петербурге 31 марта. Об этом ПАИ сообщила тренер и спортсменка команды Gym_Koloskova Софья Колоскова.

Спортсменка из Пскова приняла участие в трёх категориях.

По итогам соревнований в дисциплинах «спортивный пилон», «ультра пилон» и «артистический пилон» Софья Колоскова стала серебряным призером.

Ранее сообщалось, что псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике.