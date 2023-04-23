До +22 градусов ожидается в Псковской области 24 апреля
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 24 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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