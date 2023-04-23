До +22 градусов ожидается в Псковской области 24 апреля

19:21, 23 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 24 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.