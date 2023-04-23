В администрации Пскова прокомментировали ремонт пешеходной дорожки на улице Коммунальной

17:45, 23 апреля 2023, ПАИ

Пешеходную дорожку на улице Коммунальной в Пскове сегодня начали ремонтировать. По словам местных жителей, она была в полном порядке и ремонт там не требовался. Читатель ПАИ прислал видео в редакцию. Эту ситуацию прокомментировали в администрации города Пскова.

Там объяснили, что проводится ремонт улицы Коммунальной вместе с пешеходной и зелёной зонами. В администрации подчеркнули, что на пешеходной зоне при больших осадках скапливались лужи, а также на ней были явные трещины.

Помимо этого, в администрации обратили внимание на разницу в высоте самой дорожки и пешеходного перехода, к которому она ведёт. Из-за этого спуск к переходу был очень крутым, а жители с колясками либо маломобильные граждане зимой скользили по нему. Сейчас основная задача работ — сделать нормативный уклон, чтобы не было луж и чтобы был плавный спуск к пешеходному переходу.