В администрации Пскова прокомментировали ремонт пешеходной дорожки на улице Коммунальной
Пешеходную дорожку на улице Коммунальной в Пскове сегодня начали ремонтировать. По словам местных жителей, она была в полном порядке и ремонт там не требовался. Читатель ПАИ прислал видео в редакцию. Эту ситуацию прокомментировали в администрации города Пскова.
Там объяснили, что проводится ремонт улицы Коммунальной вместе с пешеходной и зелёной зонами. В администрации подчеркнули, что на пешеходной зоне при больших осадках скапливались лужи, а также на ней были явные трещины.
Помимо этого, в администрации обратили внимание на разницу в высоте самой дорожки и пешеходного перехода, к которому она ведёт. Из-за этого спуск к переходу был очень крутым, а жители с колясками либо маломобильные граждане зимой скользили по нему. Сейчас основная задача работ — сделать нормативный уклон, чтобы не было луж и чтобы был плавный спуск к пешеходному переходу.
В администрации Пскова прокомментировали ремонт пешеходной дорожки на улице Коммунальной
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