Более 200 школьников стали зрителями концерта «Пой, шути и улыбайся» в Пскове

23:34, 23 апреля 2023, ПАИ

Более 200 школьников побывали на концерте «Пой, шути и улыбайся», который прошел 18 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в администрации колледжа.

В исполнении молодых вокалистов в концерте прозвучали песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов.

Перед школьниками предстали известные всем сказочные персонажи – черепаха Тортилла, Дюдюка, бременские музыканты, Мэри Проппинс, Буратино, кот Леопольд, гениальный сыщик и другие.

Участники концерта – студенты специальности «музыкальное искусство эстрады» Анастасия Алексеева, Марина Анищенкова, Анна Бутман, Дарина Вольнова, Анастасия Егорова, Ирина Елфимова, Анастасия Куклина, Ангелика Маалманн, Мария Михайлова, София Сегаль, Андрей Фёдоров, Екатерина Чугунова, Дарья Шилова, учащиеся школы педагогической практики колледжа Тамара Васильева, Григорий и Максим Косых, Александра Сипкина, а также студенты первого курса специализации «хореографическое творчество».

Шоу-программа была с восторгом принята юными слушателями, которые поддерживали восторженными аплодисментами каждый номер.