Псковские волейболистки выиграли кубок «Олимп» в Боровичах

07:43, 24 апреля 2023, ПАИ

Псковская женская команда по волейболу победила в турнире на кубок «Олимп», который проходил в городе Боровичи. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

По результатам соревнований спортсменки из команды Пскова Виктория Шпакова, Виктория Прокофьева, Мария Васильева, Олеся Алексеева, Жанна Назарова, а также петербурженки Александра Криночкина и Александра Афанасьева одержали победу над командами из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Боровичей.

Лучшим игроком турнира в псковской команде признана центральный блокирующий Виктория Прокофьева.