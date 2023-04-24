Скорость интернета может упасть из-за подключения соседей к Wi-Fi – эксперт

08:08, 24 апреля 2023, ПАИ

Скорость интернета может упасть из-за подключения соседей к Wi-Fi. Как это понять и как этому помешать, рассказал эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

По его словам, неожиданное снижение скорости работы подключенных к роутеру устройств может указывать на то, что в домашней Wi-Fi-сети появились неизвестные вам потребители интернет-трафика.

«Если раньше по телевизору, который подключен к роутеру, вы смотрели фильмы в HD-качестве и не возникало проблем, а потом вдруг начала тормозить картинка или фильмы стали плохо прогружаться, медленнее скачиваться и открываться, возможно, к вашему роутеру кто-то подсоединил другие устройства, о которых вы не знаете. Ведь чем больше девайсов онлайн, тем ниже скорость интернета на каждом из них», – пояснил Вячеслав Бурхайло в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что воровать трафик могут, например, соседи, живущие за стеной. Если есть подозрение, что вашим Wi-Fi-роутером пользуются посторонние, необходимо заглянуть в веб-интерфейс устройства, продолжил эксперт.

«Для этого необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства, найти который можно на заводской наклейке на нижней части прибора, там же указаны логин и пароль для входа. Далее в разделе «подключенные устройства» или «Wi-Fi-клиенты» нужно проверить количество девайсов, которые пользуются вашим интернет-соединением», – уточнил Вячеслав Бурхайло.

Он также подчеркнул, что современный роутер может также иметь приложение для смартфона, где отражаются типы подключенных к нему устройств.

Эксперт уверен, что предотвратить хищение трафика можно с помощью смены пароля, а большинство россиян используют слишком простые сочетания букв и цифр для защиты своих Wi-Fi-роутеров.

«Нужно поменять пароль через приложение или веб-интерфейс роутера. Это обрубит ворам доступ. 80 % паролей для доступа к Wi-Fi слишком просты, люди не хотят заморачиваться. Это удобно, но небезопасно: программа подбора паролей быстро угадает простую комбинацию. Поэтому пароль должен быть сложным, состоять из букв в нижнем и вернем регистрах, цифр и желательно символов», — порекомендовал Вячеслав Бурхайло.

Он рекомендует после смены пароля подключить к Wi-Fi все имеющиеся в доме устройства, а затем заглянуть в веб-интерфейс роутера (или в приложение) и убедиться, что лишние девайсы там больше не отражаются.

Использование роутера посторонними чревато непредсказуемыми последствиями: например, цифровой след злоумышленников может привести к вашему IP-адресу, заключил Вячеслав Бурхайло.