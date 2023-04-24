Псковскую область представят великолучане на первенстве России по боксу
Боксеры из Великих Лук представят Псковскую область на первенстве России среди юношей 15-16 лет, которое пройдет в городе Чехове. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Федерации бокса России в СЗФО Олег Лаптев.
В соревнованиях принимают участие 293 спортсмена из 68 регионов страны. «В течение пяти дней юные боксёры из разных округов поборются за право стать первыми в нашей стране», — говорится в сообщении.
Псковскую область на соревнованиях представят спортсмены Илья Петров и Кирилл Коршаков.
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