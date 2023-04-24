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Общество

В Госдуме предложили разрешить тонировку на боковых стеклах машин

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Об этом пишет газета «Известия».

«Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно. Во-первых, оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает «ослепление» солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива. Однако многие водители в целях экономии им не пользуются, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге. В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом они считают обязательным сохранение запрета в отношении лобового.

«Необходимо, чтобы осталась возможность просматривания салона извне с целью определения ситуаций, которые могут быть потенциально опасными. Нередки случаи, когда водителям требуется срочная медпомощь, либо когда они сами демонстрируют неадекватное поведение, и в таких случаях инспекторы ГИБДД должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации», — подчеркивается в документе.

«Штрафы за тонировку стекол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это — благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти», — пояснил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий для водителей, но при этом сохраняется возможность контроля со стороны уполномоченных органов.

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