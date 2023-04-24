Более 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:57, 24 апреля 2023, ПАИ

22 единицы гражданского оружия и 180 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области с 17 по 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Всего сотрудники ведомства провели 38 проверок для обеспечения сохранности оружия и патронов, в ходе которых выявили 17 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.