Концерт «Наши песни Победы» пройдет в Пскове 8 мая

10:39, 24 апреля 2023, ПАИ

Концерт «Наши песни Победы» пройдет в Псковской областной филармонии 8 мая в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

«Есть даты, которые навсегда останутся в памяти поколений как великие вехи нашей истории, свидетельства мужества и стойкости людей. В их числе и День Победы», - отметили в ТКД.

Там подчеркнули, что в песнях отражаются мысли, эмоции, чувства людей, которые участвовали в боевых действиях, и тех, кто трудился в тылу. «Музыка военного времени помогала выстоять и победить. Она воодушевляла и давала силы бороться и выживать. Народ пел о войне, родине, надежде и любви. Каждое слово и каждая нота этих песен пробирается глубоко внутрь и заставляет заново пережить всё то, что пережили наши предки», - заключили организаторы.