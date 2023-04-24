Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Производитель игрушек обвинил псковского предпринимателя в продаже контрафакта

ROI VISUAL Co., Ltd. обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к псковскому предпринимателю о взыскании 150 000 рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак ROBOCAR POLI. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Фото из материалов дела

Суд установил, что в ходе закупок, произведенных в июле 2022 года в торговых точках в Пскове и Великих Луках, установлены факты продажи контрафактного товара (игрушек). На всех трех товарах содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ROBOCAR POLI, и изображения произведений изобразительного искусства – персонажей мультфильма.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец обратился в арбитражный суд. Предприниматель против удовлетворения иска возражал, указав, что нарушение неумышленное, допущено по неосторожности, компенсация заявлена в размере, превышающем объем нарушенного права.

При таких обстоятельствах суд снизил размер взыскиваемой с ответчика компенсации ниже установленного законом минимального размере в сумме 10 000 до 75 000 рублей (по 5 000 рублей  за каждое из 15 нарушений), то есть до 50% от минимальной компенсации, установленной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 апреля 2023

В Госдуме предложили разрешить тонировку на боковых стеклах машин
24 апреля 2023

До +23 градусов прогреется воздух в Пскове 24 апреля
24 апреля 2023

Пскович нарушил требования в сфере обращения с ТКО
24 апреля 2023

ФОТОФАКТ Северное сияние под Псковом
24 апреля 2023

Аномальное тепло ожидается на этой неделе на Северо-Западе
23 апреля 2023

Облизбирком подвёл итоги голосования на выборах главы Пустошкинского района
23 апреля 2023

Более 200 школьников стали зрителями концерта «Пой, шути и улыбайся» в Пскове
23 апреля 2023

Магнитная буря ожидает псковичей завтра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...