Производитель игрушек обвинил псковского предпринимателя в продаже контрафакта

10:25, 24 апреля 2023, ПАИ

ROI VISUAL Co., Ltd. обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к псковскому предпринимателю о взыскании 150 000 рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак ROBOCAR POLI. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Суд установил, что в ходе закупок, произведенных в июле 2022 года в торговых точках в Пскове и Великих Луках, установлены факты продажи контрафактного товара (игрушек). На всех трех товарах содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ROBOCAR POLI, и изображения произведений изобразительного искусства – персонажей мультфильма.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец обратился в арбитражный суд. Предприниматель против удовлетворения иска возражал, указав, что нарушение неумышленное, допущено по неосторожности, компенсация заявлена в размере, превышающем объем нарушенного права.

При таких обстоятельствах суд снизил размер взыскиваемой с ответчика компенсации ниже установленного законом минимального размере в сумме 10 000 до 75 000 рублей (по 5 000 рублей за каждое из 15 нарушений), то есть до 50% от минимальной компенсации, установленной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.