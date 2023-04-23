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Культура

Гусельный концерт пройдёт в псковской филармонии 25 апреля

Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладатель серебряной медали «Национальное достояние России», гусляр Ольга Алексеева выступит на сцене Псковской областной филармонии 25 апреля в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот день гусли на сцене будут звучать и соло, и с оркестром русских народных инструментов «Онего».

Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе филармонии.

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