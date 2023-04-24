Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» организуют в Пскове

13:01, 24 апреля 2023, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» состоится на берегу Псковы, около Кузнецкого моста (где автобус № 3 от Летнего сада сворачивает на Запсковье), 29 апреля. Начнётся фестиваль в 14:00 и закончится около 1:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы встречи из Псковского планетария и Центра «Юный техник» в Пскове.

«Фестиваль состоится при хорошей погоде! Если будут тучи/дождь, то придётся всё переносить на другую дату. Будем смотреть прогноз за 1-2 дня до и очень надеяться, - уточнили организаторы. - Как всегда на подобных наших мероприятиях, вас ждут интересные лекции о космосе, выставка астрофоток, посмотрелки в телескопы, различная движуха для детей и взрослых и, само собой, в конце фестиваля будет огненное шоу. По многочисленным просьбам огненное шоу будет в этот раз чуть раньше, чтобы зрители могли успеть на последние автобусы».

Подробная программа астролектория появится немного позже.

Мероприятие проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.