Участок дороги Порхов – Дно перекроют на время пробега «Дулаг-100»

11:13, 24 апреля 2023, ПАИ

Пятый легкоатлетический пробег «Дулаг-100» состоится в Порховском районе 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, при проведении мероприятия с 17:00 до 18:00 будет прекращено движение транспортных средств по участку автомобильной дороги Порхов – Дно, от мемориала «Дулаг-100» до реки Полонка.

Временное ограничение движения обеспечит администрация Порховского района.

«Дулаг-100» – немецкий пересыльный концлагерь для военнопленных и гражданских лиц. Располагался в 3,2 км к востоку от Порхова Псковской области, в полукилометре слева от еловой аллеи, ведущей сегодня к мемориалу. Был создан в августе 1941-го и просуществовал до февраля 1944 года, когда Порхов и Порховский район были освобождены частями Красной армии в ходе начавшегося наступления наших войск под Ленинградом и Новгородом. В концлагере одновременно размещалось от 25 до 30 тысяч человек.

18 июня 2016 года состоялось торжественное открытие мемориала жертвам немецко-фашистского концлагеря. Памятные мероприятия, посвященные окончанию работ по восстановлению памятника, прошли в рамках организованного Росавтодором автопробега по маршруту Мурманск – Брест, который приурочен к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.