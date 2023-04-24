Начался ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь

11:32, 24 апреля 2023, ПАИ

Начался ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На участке в 1,6 км будут отремонтированы асфальтовое покрытие, пересечения, примыкания и съезды, а также стоянка для автотранспорта, укреплены обочины, оборудованы посадочные площадки и заездные карманы.

Работы выполняются силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Специалисты уже провели фрезерование старого покрытия и приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Напомним, автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи ее в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.