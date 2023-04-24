Более 150 тысяч цветов украсят Псков к лету

11:47, 24 апреля 2023, ПАИ

155 тысяч цветов украсят Псков к лету. Петунии, бегонии, фиалки, георгины, бархатцы и другие виды однолетников начнут высаживать к майским праздникам и продолжат до середины июня, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«В этом году среди цветов на клумбах появится кохия – ярко-зеленые кустики, которые дополнят цветочные композиции. А еще совсем скоро Детский парк будет радовать псковичей и гостей города тюльпанами. Осенью было высажено около 18 тысяч луковиц. Ростки уже всходят», - написал он.

Борис Елкин также предложил псковичам поделиться красивыми прошлогодними фотографиями с цветами.