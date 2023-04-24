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Общество

Более 160 участников соберет псковский чемпионат «Абилимпикс»

Более 160 участников продемонстрируют умения на псковском чемпионате профмастерства «Абилимпикс». Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала руководитель псковского центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Верхоглядова.

По сравнению с прошлым годом количество участников чемпионата увеличилось. Представители 20 учреждений и организаций региона покажут профессиональное мастерство в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». Соревнования состоятся по 14 основным и 7 региональным компетенциям. 

«В конкурсе могут принимать участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья от 14 лет. В этом году впервые появились компетенции «психология», «медицинский и социальный уход», «кирпичная кладка», из традиционных - малярное дело, администрирование баз данных, поварское дело, бисероплетение, деревянное зодчество», - уточнила Ольга Верхоглядова.

В состав экспертов, всего их 113, входят педагоги, преподаватели колледжей, школ-интернатов, которые принимают участие в конкурсе, а также потенциальные работодатели, например, фабрика «Славянка», областная клиническая больница.

Программа псковского чемпионата будет включать деловые встречи, круглые столы и панельную дискуссию. Запланированы ярмарки вакантных рабочих и учебных мест, мастер-классы, учреждения примут участие в выставке творческих работ.

Победители регионального этапа «Абилимпикса» представят Псковскую область на национальном чемпионате.

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