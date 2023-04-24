Новые меры соцподдержки и налоговые льготы одобрил бюджетный комитет Собрания

12:12, 24 апреля 2023, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов в преддверии апрельской сессии рассмотрел профильные вопросы. Заседание началось с обсуждения губернаторской инициативы об учреждении стипендий для студентов, обучающихся по целевому договору на педагогических специальностях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков предоставил слово для доклада по вопросу руководителю профильного исполнительного органа Андрею Ермакову. «Размер стипендии для вузов составляет 5 тысяч рублей, для профессиональных образовательных организаций – 3 тысячи. Мы уже посчитали, что эти стипендии будут получать 132 студента и 45 учащихся нашего педагогического колледжа», - проинформировал депутатов председатель правительственного комитета по образованию.

Также Андрей Ермаков озвучил предложение об увеличении с 50 до 100 тысяч размера денежного пособия молодым учителям, которое выплачивается ежегодно в течение первых трёх лет работы. С учётом, что в этом году в школы региона придёт 74 молодых специалиста, выплату сможет получить 571 человек.

«Новые меры социальной поддержки педагогов не могут не радовать», - от лица педагогического сообщества высказалась депутат Татьяна Фомченкова и как директор школы уточнила, изменится ли в связи с выплатой региональной стипендии порядок заключения договора о целевом обучении.

По словам Андрея Ермакова, этот вопрос сейчас прорабатывается, но в любом случае образовательные организации, как и раньше, будут заключать договор со студентом. Кроме того, в ответ на уточняющие вопросы депутатов руководитель исполнительного органа разъяснил, что стипендии будут выплачиваться студентам, обучающимся на территории области.

На реализацию новых мер соцподдержки в текущем году потребуется почти 64,5 млн рублей, которые изыщут за счёт перераспределения средств в рамках профильной госпрограммы. При формировании бюджета следующего года средства будут предусмотрены отдельной строкой. «Образование – это будущее, и вкладывать надо, в первую очередь, в будущее», - резюмировал Александр Братчиков. Депутаты поддержали законопроект.

Далее комитет рассмотрел инициативу о введении в регионе новой налоговой льготы – установлении для организаций и индивидуальных предпринимателей из других субъектов РФ минимальной ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Согласно законопроекту льготой смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированные на территории Псковской области в связи с переменой ими места нахождения или места жительства.

«В период ковида эта налоговая льгота была не настолько актуальна, но в современных условиях внешнего санкционного давления, когда происходит замещение продукции ушедших иностранных брендов и создание новых производств, это особенно актуально», - отметил в докладе председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв подтвердил, что данная налоговая льгота необходима, и предложил в перспективе распространить её и на тех предпринимателей, которые раньше уже были зарегистрированы в Псковской области, но готовы вернуться в регион.

«Если будут такие обращения в комитет, то мы их обязательно рассмотрим и, думаю, внесём необходимые дополнения в законодательство», - отреагировал на предложение омбудсмена Александр Братчиков и предложил коллегам поддержать законопроект, направленный, по его словам, на привлечение в регион новых предпринимателей и пополнение бюджета.

Депутаты рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

На заседании комитета также было рассмотрено несколько федеральных законодательных инициатив, в частности, о возможности создания свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и совершенствовании налогообложения резидентов специальных административных районов. Депутаты проголосовали в поддержку.